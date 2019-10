11 oct 2019

Superar sus miedos es algo que ha tenido que hacer el cantante David Bustamante tras participar en la X Edición aniversario Land Rover Discovery Challenge en Marrakech (Marruecos). Junto a la actriz Raquel Meroño (ambos representaban a la Fundación Bobath) el cantante consiguió un muy honroso segundo puesto en la clasificación final que ganaron los equipos de Laura Matamoros y Anabel Alonso. Entre pruebas, David se sinceró con nuestra revista como nunca antes lo había hecho y confesó su amor y sus planes junto a su novia, Yana Olina.

Corazón ¿Se definiría como un hombre que ama el riesgo o es de los que prefiere controlar cada situación?

David Bustamante He repetido esta experiencia porque es una oportunidad para reencontrarme con buenos amigos y porque con Land Rover me siento como en familia. Y te diría que soy de riesgo pero con control, y por eso muchas veces me bloqueo. En esta aventura me enfrento a uno de mis pánicos que es el vértigo, y te aseguro que estoy superándolo y he dado un paso gigantesco al realizar una prueba que jamás imaginé iba a poder hacer. Me ha servido para el crecimiento personal.

C. Lleva un tiempo ‘desaparecido’ del primer plano mediático. ¿Es por algo?

D.B. Cada vez que salía a la calle me resultaba muy molesto por las preguntas que me hacían. He optado por apartarme y responder cuando quiero y con quien me siento a gusto. No voy a actos sociales, porque nunca me han gustado ni interesado. Yo disfruto en mi casa con mis amigos. Lo que ocurre es que, por una serie de circunstancias, en algunos momentos de la vida haces cosas que no te gustan, pero te aseguro que no soy farandulero ni de photocall o alfombras rojas, salvo por motivos relacionados con mi trabajo, donde puedo expresarme con mi lenguaje que es la música. Hoy hablo cómodo aquí de cosas más personales porque entiendo que a mi público también le interesa, pero porque me siento a gusto y en un foro serio.

C. ¿Cómo lleva su gira 'Héroes'?

D.B. Me quedan como diez conciertos y reconozco que ha sido un año difícil para todos. Sigo siendo un superviviente después de casi 20 años de carrera y disfruto mucho con mi espectáculo y con el equipo que me acompaña. Solo he tenido que cancelar una actuación, que espero realizar, y cuando acabe volveré a televisión para a estar en La Voz de Antena 3 a partir de finales de año.

C. ¿Es consciente de que cuando cancela un concierto se monta la mundial?

D.B. Se monta siempre en la misma cadena y en el mismo programa, no entiendo porqué se tira tanto a matar. Cuando salgo al escenario tengo que estar perfecto y, si no me encuentro bien, es obligado suspender porque no voy a poder entregarme como a mí me gusta. Mi directo es de categoría. Yo no soy un producto, sino un buen profesional y solo sé que me desvivo en cada proyecto que hago. No soy gris, solo blanco o negro.

C. En su día descartó usted mudarse a Estados Unidos por estar cerca de los suyos aquí en España. ¿Es ahora el momento de hacerlo?

D.B. Nunca me arrepentiré de esa decisión porque cuando me lo ofrecieron no era el momento. Hoy tengo muchas cosas que hacer en España donde están mis negocios y mi vida. Prefiero viajar y volver, como hago con México, donde trabajo mucho, y es que tengo una hija de 11 años que no quiero perderme.

C. Ya que habla de negocios me gustaría saber cómo está su economía, dado que se dijo que estaba pasando por un mal momento.

D.B. Los últimos años no han sido los mejores de mi vida pero por lo que hemos vivido muchos de mi profesión con Hacienda que nos exigió el 25% de lo que habíamos ganado en los últimos cuatro años, algo que no ha ocurrido en ningún otro país. He vendido mi casa de Villafranca del Castillo y la de Cantabria por lo que estoy totalmente recuperado y no he perdido nada. Si estuviera tan mal económicamente haría otras cosas a las que digo no. Por suerte, trabajo mucho y no derrocho. Pienso que el más rico es el que vive dentro de sus posibilidades. Vivo en un piso alquilado en Pozuelo de Alarcón y es que no necesito un jet privado para ser feliz. Hoy prefiero el alquiler porque es más económico y cuando llegue el momento ya invertiré.

C. ¿Ve que su hija Daniella puede seguir sus pasos en la música?

D.B. Es una niña muy obediente y con mucha inteligencia emocional pero su futuro no se sabe, ya que a su edad suele cambiar de opinión.

C. ¿Es usted feliz hoy en día?

D.B. Sí, porque tengo proyectos de trabajo y cuando llego a casa me rodean de amor. Mi chica (Yana Olina) me mira con unos ojos que no te puedo contar. Mi hija, los amigos nuevos que me llenan totalmente… He encontrado un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal y he conseguido hacer solo lo que me gusta. ¿Se puede pedir más a la vida?

C. Después de una etapa complicada como la que ha vivido tras su divorcio de Paula Echevarría siempre se aprende algo nuevo. ¿Le ha pasado?

D.B. He aprendido que no hay que posponer los problemas sino solucionarlos en el momento para que no se haga la bola más grande. Los cambios cuestan y más cuando dejas de vivir en familia para hacerlo en soledad, pero eso también te hace descubrir facetas nuevas. Yo ahora por ejemplo he descubierto que me encanta cocinar y disfruto haciendo la compra y cocinando para mi gente. Creo que me he reseteado y soy una mejor versión de mí mismo. Tengo que mejorar en la constancia a la hora de entrenar, pero ya no tengo tanta prisa porque he aprendido a quererme a mí mismo. Si no gusto al resto lo siento.

De izda. a dcha., en primer plano, Shaila Dúrcal, Raquel Meroño, Anabel Alonso y Laura Matamoros. Detrás, Genoveva Casanova, Gonzalo Miró, David Bustamante, Juan Peña y José Bono. pinit lAND ROVER

C. ¿Ha necesitado terapia para llegar a quererse?

D.B. No. He estado en terapia en otras ocasiones, pero esta vez no. He tenido paciencia y he sabido perdonar los errores, además de rodearme de gente que ha potenciado mis virtudes. Los artistas solemos estar traumatizados por muchas cosas y de ahí que perdamos la perspectiva de lo importante de la vida. Ahora siento que tengo ese equilibrio que permite que no me afecte tanto el exterior.

C. ¿Le gustaría tener un hijo con Yana?

D.B. No lo hemos hablado. Tiene 31 años y yo 37. Lo normal es que si duramos un tiempo y todo va bien, quizá sí, pero ahora mismo no tenemos esa inquietud. No hay que quemar etapas, hay que vivir el presente para que el futuro sea maravilloso. Quiero disfrutar y gozar este momento que te aseguro que es increíble.

C. ¿Y por qué negó tantas veces la relación con Yana?

D.B. Porque si lo contaba antes de tiempo se podía haber asustado. Necesitaba afianzar la relación y para que una persona que no está acostumbrada a todo esto ni le gusta salir en medios, que precisamente son las personas que a mí me interesan, estuviera fuerte ante lo que le venía. Hablar de pareja y vivir juntos son pasos importantes.

C. ¿Por qué dice que no le interesan las personas que buscan los focos?

D.B. Me gustan las personas que me hacen ver que me quieren por lo que soy yo como hombre, como persona, no por los focos.

Bustamante y Yana Olina. pinit Instagram

C. ¿Qué opina del fenómeno Rosalía?

D.B. Creo que es un genio de los que surgen cada cierto tiempo. Es muy versátil y una artista muy completa que puede cantar y bailar lo que quiera. Para mí me resulta muy joven. Yo soy más de Camilo Sesto, Nino Bravo, Raphael, Luis Miguel… ese es mi target. Pero ahora gracias a mi hija me entero de por dónde va el tema.

C. ¿Cómo está su relación con Paula Echevarría en estos momentos?

D.B. Es la madre de mi hija y hemos estado casados 13 años. Te aseguro que nos llevamos bien y por eso todos los años acudimos juntos con la niña a la Cabalgata de Reyes y nos reímos mucho. Hemos vivido mucho y muy bueno y una vez superado todo nos vamos a llevar bien. Seremos siempre familia.

C. ¿Qué le enamoró de Yana?

D.B. La manera en la que me mira, me abraza, me cuida... Ella hizo que me enamorara. No quería nada conmigo cuando la conquisté y me alejé. Pero ella consiguió enamorarme. Yana me quiere y hace que me sienta afortunado. No hay mejor plan que estar los dos. A Yana todo le parece bien si está conmigo. Disfruto de su compañía y claro que soy feliz. Hoy sí me veo envejeciendo con ella.

C. ¿Cuál será su mejor plan con Yana?

D.B. Como esta Navidad me toca pasar la Nochebuena con mi hija en Cantabria junto a mi familia, en Fin de Año tengo organizado viajar muy lejos con Yana para comenzar el 2020 los dos juntos. Estoy deseando que llegue ese momento y poder perderme con mi amor en algún rincón remoto. Será la mejor manera de comenzar el año.