11 oct 2019 sara corral

Esta última semana ha sido un tanto difícil para Kiko Jiménez. Y es que desde su acercamiento a Estela Grande, han sido varias las polémicas a las que se ha tenido que enfrentar, aunque le faltaba la peor, la reacción de su novia, Sofía Suescun.

Ayer, Kiko se debatía en duelo con el maestro Joao que también estaba nominado. Sin embargo, fue el nombre de Kiko el que salió de la boca de Jorge Javier Vázquez para que abandonara la casa.

"Te voy a decir una cosa, eres un concursante de oro", decía el presentador, a lo que añadía: "Ojalá haya más concursantes como tú en todas las ediciones". Palabras a las que Kiko no daba crédito.

Al conocer la noticia de Kiko, Estela no dudo en abrazarle y decirle: "Tu has sido mi único apoyo. Tú has sido mi gran hermano". Palabras que no pasaron nada desapercibidas por la audiencia, pero mucho menos por Sofía Suescun que estaba viendo todo desde el confesionario.