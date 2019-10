4 oct 2019

Noche movida para Mediaset tras lo acontecido anoche en las expulsiones de 'GH VIP 7'. Dos pesos fuertes de esta edición se medían como nominados y, uno de ellos resultaría expulsado. Así lo demostró el ajustado resultado que se dio en ese cara a cara entre Mila Ximénez y Dinio García en el que el cubano salió perdedor.

Las redees no tardaron en estallar. ¿Por qué? Porque consideraban que, desde Telecinco, cadena que emite el 'reality', se habái realizado una campaña desmesurada para conseguir que la colaboradora de 'Sálvame' continuase en el programa. A lo largo de toda la semana, desde su programa se ha anunciado el número de Dinio, al que había que mandar los mensajes para sacarle de la casa y que siguiera su compañera.

Dinio se lo tomó con deportividad, pero admitió que, si ecnontró una china en su zapato en esta participación, tenía nombres y apellidos claros: Kiko Jiménez. Mila, entre lágrimas, antes de que se fuera hacía alusión a esa relación: "No te vengas abajo, ni un segundo porque date cuenta que va a ir encima todo el tiempo, ponte firme pero sin faltarle al respeto. Estar con él ha sido una faena, porque se va alguien muy importante de la casa".

Hubo un momento que ya no aguantaba"

Sereno en plató, el cubano se sinceraba con el presentador, Jorge Javier Vázquez, y cargaba de nuevo contra Kiko: "Lo respeto como jugador, pero no podía más. Hay que ser personas a veces. Se me hizo muy difícil la convivencia con él". Una convivencia a la que va a tener que seguir haciendo frente Mila una semana después de que el novio de Sofía Suescun la traicionara metiéndola en la lista de nominados. La misma en la que el de Linares se encuentra esta semana junto a Adara Molinero y el Maestro Joao.

"Estaba muy a gusto, pero hubo un momento en que ya no aguantaba. Intentaba sacar la parte mía divertida. A veces las horas se me hacían largas, otras veces muy cortas. No sé. Ha sido difícil", añadía Dinio sobre cómo lo ha pasado de mal dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, quizás por no haber sabido encontrar su lugar.