11 oct 2019

Paula Echevarría está viviendo uno de sus mejores momentos. Su personaje Ana Rivera en 'Velvet' vuelve a la pantalla, profesa su amor a los cuatro vientos con el jugador de fútbol Miguel Torres y ha pasado un verano de ensueño con su hija, ajena a las palabras de David Bustamante sobre su relación.

Y anoche, se reunió con las 'pencas' sus amigas de toda la vida para seguir celebrando, en este caso, el 25 aniversario de Tacha Beauty, uno de los centros estéticos insignia de la capital, acompañada, cómo no, de su amor, como ella misma ha dicho en Instagram.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver las seinceras palabras de Paula Echevarría sobre su amor por Miguel Torres. instagram paula echevarría

Con un sincero 'copy', la actriz ha mostrado que vivió una noche inolvidable. "My best partner #MyLove #Mío" que demuestra que la relación no pued eir mejor. Ya no se habla de boda, debido a que la pareja considera que no es el momento, no obstante sí que viven juntos. Pero... ¿Por qué no posan mano a mano en el photocall? La respuesta es sencilla: aunque estén más enamorados que nunca, a Miguel le ponene algo nervioso los flashes.

Aunque eso sí, no s eescapa de las fotografías que le hace Paula y que luego, sube a su cuenta de Instagram.