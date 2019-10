12 oct 2019

Compartir en google plus

No hay duda de que Tamara Gorro y Ezequiel Garay han formado una preciosa familia. No lo han tenido fácil, pero han demostrado ser un ejemplo de incansable lucha con un precioso resultado: sus hijos, Shaila y Antonio.

Tras celebrar el cumpleaños de su marido, ha sido el turno de celebrar el de su hija mayor. Y la 'influencer' lo ha hecho con unas emotivas palabras que dejan patente el gran momento que vivió cuando la pequeña llegó a sus brazos. "De una imagen a otra han pasado cuatro años... Hay algo que en estos mil cuatrocientos sesenta días no cambió: lo que siento al besarte o simplemente mirarte...", comienza diciendo.

Estaba tocando fondo cuando de repente tu piel rozó la mía"

Y es que, en esta felicitación Tamara Gorro muestra que su hija, nacida por gestación subrogada, le cambió la vida a mejor: "Mira hija, eres tan especial, que no tengo palabras suficientes para describirte. Al igual que tampoco tendré vida para agradecerte todo lo que hiciste y haces por mí. Estaba tocando fondo cuando de repente tu piel rozó la mía y lo negro se convirtió en blanco, la tristeza en alegría... y eso lo has mantenido durante estos cuatro años, me haces feliz".

"Repito mi vida, nunca podré agradecerte lo suficiente, pero si te doy mi palabra y me comprometo enternamente a cuidarte, amarte y protegerte. FELIZ CUMPLEAÑOS RATITA... ¡TE AMO POR SIEMPRE!", termina diciendo, emocionando a todos sus seguidores con estas preciosas palabras.