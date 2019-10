4 oct 2019

Seguro que alguna vez te ha pasado eso de enamorarte de una prenda, probártela, comprobar que te queda como un guante y al ver el precio en caja o en la etiqueta, no poder creerte lo barato que es. Puede que esto solo te pase en tus sueños, en las rebajas o cada vez que visitas la tienda de ropa de tu barrio o incluso cada vez que vas al mercadillo. Sí, has leído bien, hemos escrito en el mercadillo, puede que te parezca raro, pero seguro que tú también eres consciente de que continuamente estamos presionados a un consumismo constante en el que solo compramos cosas por el simple hecho de tenerlas y a veces un precio alto o una marca con más prestigio pesa más que la comodidad y lo bien que nos siente esa determinada prenda.

Y es que ¿cuántas veces habremos dicho la frase de 'no tengo nada que ponerme' o 'no se que ponerme'? Y la hemos dicho delante de un armario en el que no cabe ni un prenda más.

Esto es precisamente lo que la youtuber Tamara Gorro ha denunciado a través de su Instagram con un vestido de, ni más ni menos, que 3 euros comprado en el mercadillo y con este contundente mensaje: "¡Mi vestido es de 3 euros! ¿Y sabéis qué? ¡Me veo monísima! Respeto al 100% la elección de cada uno a la hora de comprar, si uno es más feliz gastándose 1000 euros en un bolso, vestido, chaqueta... Ole a ella/él. Es más, es compatible llevar una marca y otra cosa del mercadillo. Yo nunca he sido una mujer que lleve una prenda excesivamente cara, más bien porque he crecido viendo cómo mi mamá tenía que trabajar horas y horas para comprarme unas deportivas. A día de hoy mi familia trabaja como la mayoría de españoles, infinitas horas para una basura de sueldo y prefiero ayudar antes que ir yo con una prenda de X dinero. En resumen: no porque se tenga más, hay que gastarlo. Es mejor ahorrar, no sabes lo que necesitarás el día de mañana, es mi pensamiento", confiesa Tamara Gorro en su última publicación de Instagram.

Y añade: "Con esto lo que quiero transmitir, es que no eres mejor por vestir de marca, pero tampoco son menos aquellos/as que lo hacen. La base es la felicidad y cada uno actúa como quiere para alcanzarla. Y yo, como soy feliz así, de esa manera actúo".

Pero tampoco ha dudado en confesar, que ella también se ha dado algún que otro capricho si la prenda realmente le gusta: "¡Ojo! Que mis caprichos me he dado, si me tengo que gastar 80, 90 o 150 euros en una cosa porque me gusta y gracias a dios me lo puedo permitir, lo hago. Pero un vestido del mercadillo de tres euros, me gusta, me lo compro y tan feliz, total, repito: la base, FELICIDAD", finaliza la youtuber.

Un mensaje contundente que ha encantado a su 'familia virtual' y que de hecho ya cuenta con más de 62 mil 'me gusta' y más de 1000 comentarios: "Me encanta tu reflexión, el llevar una prenda de un precio u otro no te hace ser mejor persona", "Me gusta como piensas y comparto la misma opinión que tu", "Pues sí señor tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo con tus palabras.", "Pues estás genial con el vestido", "Estás ideal.. es lo que me gusta de ti, tu naturalidad y sinceridad ... Sigue así guapa", han sido algunos de los muchos comentarios que hemos podido leer en dicha publicación.

Está claro que una vez más, la naturalidad y la conciencia ha ganado al consumismo excesivo y esta vez por partida doble.





Pero no solo es importante no guiarnos solo por las marcas o los precios excesivos, sino que un consumo responsable también requiere que procuremos comprar moda sostenible para cuidar el planeta en el que vivimos. Solo hay que ser un poco más conscientes de lo que compramos y sobre todo lo más importante, disfrutarlo.