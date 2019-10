13 oct 2019 carlos gonzález

Compartir en google plus

"No soy un héroe", ha dicho Jason Donovan. Pero los bomberos le han felicitado por su valentía y sus vecinos del exclusivo barrio londinense de Notting Hill se deshacen en elogios. No es para menos: ¿quién si no un héroe se arrojaría a la calle en mitad de la noche con un extintor en la mano para apagar un fuego?

Añádanle que el actor y cantante iba en calzoncillos. O sea, que saltó literalmente de la cama al ver que había un incendio en la casa de enfrente, valorada en 24 millones de euros, mientras la suya vale ‘solo’ seis. "Es un buen motivo para llevar siempre pijama (por si surge una emergencia) pero mucho más importante es tener un extintor a mano en casa", ha recordado el ex de Kylie Minogue en Twitter.

Mientras, la vecina a la que ayudó ha descrito así la escena: "Yo estaba fuera con mis hijos y Jason Donovan vino corriendo como un superhéroe. Iba descalzo en mitad de la calle". Descalzo y a pecho descubierto, habría que añadir, lo que ha llevado a uno de los bomberos a comentar a The Guardian: «Está bien para su edad». O sea, 51 años. Y no es la primera vez que demuestra su talante de buen samaritano. El pasado mes de mayo, mientras corría por Londres, vio a una mujer inconsciente en el suelo. Se paró, llamó a una ambulancia y se quedó cogiéndole la mano a la señora mientras el personal sanitario la atendía.

Nada que ver con la imagen ñoña que tenemos de él de la década de los 80. Fue entonces cuando saltó a la fama gracias a su participación en el culebrón australiano Neighbours. Allí coincidió con Kylie Minogue, se enamoraron y durante varios años se convirtieron en la pareja perfecta: jóvenes, guapos y con mucho éxito.

Hasta que en la vida de ella apareció Michael Hutchence y todo se fue al traste. "Yo no lo esperaba. Era un gran fan de Michael. Él era el dios del rock australiano, alguien super guay. Eso me hacía mirarme a mí mismo y pensar: ‘¿yo que soy?’. Fue duro. Yo era como un niño pequeño perdido", contó Donovan sobre la ruptura.

Así que para solucionarlo y parecer más cool, cometió el peor error y se enganchó a la cocaína. Hasta la persona que se la vendía acabó preocupada por él y advirtiéndole: '"Me considero tu amigo, no solo tu camello, y consumir tres gramos al día te convierten en un adicto", le dijo el tipo en cuestión.

Sufrió además varios colapsos. Uno le hizo caerse encima de Jack Nicholson y otro le llevó al hospital durante el 21 cumpleaños Kate Moss.

Mientras, se reinventó con bastante éxito como cantante y cometió otros errores, como demandar a una revista que aseguró que era homosexual. Ganó el juicio y unos 225.000 euros. Pero su imagen quedó muy tocada y le acusaron de homófobo.

Dejó las drogas cuando nació su primera hija en el año 2000 y ha seguido cantando y actuado pero ya sin tanto éxito. Ha participado también en realities tipo 'Supervivientes' o 'Bailando con las estrellas'. Desde hace más de 20 años mantiene una relación con Angela Malloch y tienen tres hijos juntos.