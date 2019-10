13 oct 2019

Muchos fueron los que se llevaron un gran susto con la noticia de la muerte de María Teresa Campos, entre ellos Toñi Moreno, que no pudo evitar romperse en directo mientras presentaba 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Por suerte, todo se quedó en una noticia falsa. "La amistad y lo que sé que significa mi madre para Toñi es muy importante, entonces yo la entiendo perfectamente", afirmó la hija de la presentadora, Terelu Campos, en el programa de 'Viva la vida'.

Sobre cómo sentó en la familia la noticia, la colaboradora afirmó: "Yo la verdad es que tengo la suerte de que en mi móvil no me entra nada de nada, por lo que me da la tranquilidad de vivir sin esa angustia. Yo me enteré por mi amigo y compañero Kike Calleja, que me llamó por teléfono para que no me preocupara", y ha añadido: "Mi madre se apresuró y envió un mensaje por el chat de la familia para que no se preocuparan".

Eso sí, al parecer la malagueña no tomó nada bien esta noticia, como es lógico. "Desgraciadamente esto no es algo nuevo, no es algo que suceda por primera vez en las redes sociales. Mi madre ha llegado un momento en el que dice: '¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza?'. Esto hay que controlarlo de alguna manera porque si tú haces click en esa noticia, tú le estás dando dinero a las personas que hacen eso", ha declarado Terelu.

De hecho, parece que incluso tomará medidas legales contra el portal que publicó la noticia de su muerte, algo que se anunció en el programa de 'Todo es mentira' pero que la hija de la presentadora prefirió no confirmar.