14 oct 2019

Hay conciertos o representaciones donde cualquiera hubiera querido estar. No sé, ‘La traviata’ de Lisboa en 1958 con María Callas y Alfredo Kraus. Está grabada y hay algún fragmento filmado. Otro sitio habría sido 1972 en esa pequeña iglesia baptista de Los Ángeles donde Aretha Franklin grabó en directo el disco ‘Amazing Grace’.

Tenía 30 años y el disco continua siendo el álbum de góspel más vendido de la historia. Warner quiso hacer también una película del acontecimiento y se la encargó a Sydney Pollack, que dispuso de cinco cámaras de 16 mm. Pero increíblemente no utilizó claqueta antes de cada toma, no se pudo sincronizar la imagen y el sonido y todo ese material (20 horas de grabación) se convirtió en un tesoro escondido durante 40 años.

Hasta que en 2011 los avances tecnológicos permitieron unir imagen y música. Pero entonces Aretha, ya enferma, no quiso que se estrenara. No me voy a alegrar de su muerte, pero sí de que podamos ver por fin en cines la ceremonia religiosa que es ‘Amazing Grace’. Es lo que dice el reverendo Cleveland al presentarla. Y eso es.

Las mazmorras del Florida Park

Portada del libro de José Luis Garci 'Robín de los Bosques'.

En una de las entrevistas sobre ‘El crack cero’, extraordinaria película de otra época, José Luis Garci dijo que no sabe si le gusta más hacer cine, escribir cine, ir al cine o hablar de cine. También está escribir de cine. En las 56 páginas del precioso ‘Robín de los bosques’ (Reino de Cordelia), Garci habla con fervor de la película de Michael Curtiz protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Havilland.

Garci no la vio a la vez que sus amigos del colegio. “Todos decían que era la película más bonita que habían visto nunca”. La vio a principios de los 50, un verano en el cine Metropolitano. Se le había escapado durante el curso porque lo habían operado de vegetaciones.

Incluso así, en el recreo todos jugaban al bosque de Sherwood, con ramas invisibles y puentes levadizos también imaginados. O en el Retiro los sábados. “Detrás del palacio de Cristal, siempre celebrábamos el concurso de arqueros… con pistolas hechas de pinzas de la ropa”. Y en el Florida Park estaban las mazmorras de Juan sin Tierra. Nadie como Garci para transmitir pasión por el cine.

Amor, lujo, sexo, guerra e ingenio

Imagen del rodaje de 'Catalina la grande' con Helen Mirren encarnando a la soberana rusa.

La de Catalina la grande es una historia grande. Y más si la interpreta Helen Mirren. ¿Qué puede salir mal? Sobre todo si se trata de una coproducción de Sky y HBO (han hecho ‘The Young Pope’ y ‘Chernobyl’). ‘Catalina la Grande’, emitida por Sky España, es un despliegue de amor, lujo, guerra, sexo, ingenio oral y personajes poderosos (Catalina y Potemkin, su amante y mucho más).

Una muy entretenida serie de cuatro capítulos escrita por Nigel Williams y dirigida por Philip Martin que narra alguno de los episodios del reinado de Catalina desde que derroca a su marido Pedro (también Grande). Tonteos amorosos, intrigas palaciegas, guerra contra el turco, el deseo de poseer Crimea… También se pueden leer los libros de Simon Sebag Montefiori si la historia televisiva se queda corta. Por ejemplo, ‘Los Romanov. 1613-1918’.

Como beicon frito

Portada del libro 'Unas vacaciones de invierno'.

Que el amor es complejo, que se transforma con el paso del tiempo, que resiste y se alimenta no es ninguna noticia, tampoco que Bernard MacLaverty lo cuente tan bien en ‘Unas vacaciones en invierno’ (Libros del Asteroide). La primera novela en 17 años del escritor irlandés, nacido el Belfast en 1942, es una detallada indagación de emociones y un retrato de la complejidad del matrimonio. Gerry y Stella Gilmore, jubilados escoceses que viven una rutinaria vida en Escocia, deciden pasar un fin de semana en Ámsterdam.

Gerry tiene un problema con la bebida. Bebe solo cuando su mujer ya se ha acostado. Cuando él lo hace, Stella tiene un aspecto horrible. “Como beicon frito”, describe él. Lo que ambos toleran se va haciendo insalvable durante el fin de semana, como si el matrimonio se pudiera observar mejor fuera de su jaula. Simple en la forma y en la prosa, complejo en lo que cuenta. Pero no cuenta más que la vida.