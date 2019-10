14 oct 2019 sara corral

Rosa Benito ha regresado a Telecinco, y su vuelta a levantado alguna que otra ampolla. Tal es así, que aunque hace ya bastante del encontronazo que tuvieron su hija, Chayo Mohedano y su compañera, Belén Esteban, la princesa del pueblo sigue teniendo algo que decir.

"Ella evita encontrarse con alguno de nosotros. Lo sé porque me lo han dicho", decía Belén Esteban tras las preguntas que Kiko Hernández se hacía al no ser saludado por Rosa.

"A mi me gustaría verla porque tengo algo que decirla", comenzó diciendo Belén, a lo que apuntaba: "Ella no es dueña de los actos que haga su hija pero sí me gustaría enseñarle una cosa que me mandó Kiko Hernández en la que su hija compartía una cosa mía".

"Yo nunca diría y atacaría con una cosa tan sucia como hizo su hija porque yo podría tapar la boca a Rosario hablando de 'cocos o de piñas'", decía Belén, a lo que añadía: "Rosario sabe perfectamente de lo que estoy hablando".

¿Que habrá pasado entre ellas? ¿Dirá algo Rosa Benito de todo esto? Estaremos atentos.