12 feb 2019

Compartir en google plus

Ya lo hizo hace unas semanas, cuando Antonio Tejado aseguró que le gustaría arreglar las cosas con Chayo Mohedano para poder tener una relación con ella. Delante de la audiencia de 'GH Dúo', aseguró que el único culpable de aquella ruptura era él. Que no se había comportado como debiera. Tanto ella como su madre, Rosa Benito, no tardaron en contestarle en Twitter.

El mismo medio en el que Chayo, ahora, ha lanzado un segundo mensaje contra su ex por cómo está actuando dentro del 'reality', donde primero le vimos discutir con Candela Acevedo y, posteriormente, tontear y besarse con María Jesús Ruiz.

"Todo pasa por algo... ¿Qué.. .ahora me entiendes? ¡Pues aún no has visto ná! Mucho más fuerte vivirlo que verlo", eran las palabras que lanzaba a la red social junto a un gif bajo el que se puede leer "te lo dije".

Todo pasa por algo...

Qué...ahora me entiendes?

Pues aún no has visto na! Mucho más fuerte vivirlo que verlo pic.twitter.com/F2mCHcgANU — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) 10 de febrero de 2019

Parece que la gota que ha colmado el vaso de su paciencia es el esa persecución en la casa a María Jesús que, ahora, parece que no tener muy claro que quiera seguir con ese juego al que ha dado pie a su compañero -y sobre el que ya se ha pronunciado su padre-.

Y sacamos otra conclusión: Chayo está siguiendo muy de cerca la participación del padre de su hijo en ese concurso de Telecinco del que, parece, Antonio va a salir con la imagen muy dañada.

Más noticias de Chayo Mohedano...

- Chayo Mohedano habla de su época más oscura

- Chayo Mohedano deja tirado a su público en uno de sus conciertos

- Chayo Mohedano denuncia sufrir acoso y maltrato psicológico