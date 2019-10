14 oct 2019

Patricia Montero es una de las abanderadas más activas en Instagram de la lactancia materna. La actriz y madre de dos, normaliza el hecho de compaginar la maternidad con el trabajo y defiende no tener que elegir entre una u otra y compaginar ambas.

Así lo ha demostrado con un texto muy emotivo en su última publicación de Instagram.

pinit instagram patricia montero

La actriz acudió a un evento junto a su pareja y padre de sus dos pequeñas, Álex Adróver y entre bambalinas se tomó esta fotografía, que ha mostrado en su cuenta de Instagram y que ha acompañado con unas emotivas palabras: "Nos convertimos en princesas por una noche en cada fiesta con un look distinto... Pero desde hace unos meses en cada evento yo tengo 2 outfit. El real, el que me enamora cada día más... y el que dura sólo unas horas como si de una cenicienta se tratara. Esta soy yo, una mami que intenta llegar a todo haciendo malabares, sin renunciar a lo que más quiero en la vida, mis hijas, mi familia. Porque la maternidad no significa renunciar. Porque ser mamá no tiene porqué robarte tu tiempo completo, y porque si queremos, podemos. Con sueño y cansadas, pero FELICES. Esta soy yo, con mucho maquillaje sí, pero también con un #sacaleches real lleno de alimento para nuestra pequeña. ¡A soñar bonito amig@s!".

Con este pequeño texto, la actriz defendía la conciliación y l anecesidad de normalizar la lactancia materna.

¡Bravo Patry!