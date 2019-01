31 ene 2019

Patricia Montero ha conquistado a sus seguidores de Instagram con su último 'look' premamá más primaveral. Y es que aunque todavía quedan varios meses para que llegue la primavera, la actriz ha decidido que el invierno también puede ser la mejor ocasión para lucir 'looks' tan coloridos y alegres como por el que se decantó ayer en un evento celebrado en Madrid.

Y es que si tenemos algo claro, es que vestirse durante el embarazo no es algo fácil sobre todo porque el cuerpo va cambiando constantemente y no toda la ropa es fácil de adaptar a todos los estilos. Por eso no nos hemos podido resistir a fichar este nuevo 'look' de la actriz.

Un 'look' que ya cuenta con más de 13 mil 'me gusta' en Instagram y numerosos comentarios de sus seguidores/as que han llenado de piropos y halagos esta publicación de la actriz.

Poco después Patricia Montero compartía un 'stories' en Instagram desvelando la procedencia de las dos prendas clave que formaban su 'outfit' y como no... ¡Ya las hemos fichado!

Patricia Montero ha compartido este 'look' a través de su Instagram 'stories'. pinit Instagram.

Una de ellas, un vestido bandage en color verde de Motufashion y la otra, una blazer en color blanco de la nueva colección de Zara. Ambas prendas aún siguen disponibles y su combinación nos ha encantado.

1. Vestido bandage verde de Motufashion (139,90 euros) / 2. Blazer fluida en color blanco de Zara (59,95 euros). pinit D.R.

Para cerrar el 'outfit', unos zapatos de tacón en color nude, un maquillaje neutro y gloss en los labios ¿A qué esperas para copiar su 'lookazo'?

