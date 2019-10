15 oct 2019 sara corral

Este verano ha sido un poco difícil para Raquel Bollo, y es que el tras el bombazo informativo del supuesto embarazo de su hija, la colaboradora se peleó con todos sus seguidores para pedir respeto por la pequeña. Pero ahora que esta, Alma Cortés, ha afirmado su embarazo, su madre ha hablado.

"Una noticia así te coge de sorpresa y es un shock", comenzaba a decir la exmujer de Chiquetete entre lágrimas, a lo que añadía: "Yo no estaba de acuerdo en que Alma tuviera un canal en Mtmad porque he criado a mis hijos al margen de todo, una vez que cumple 18 años cada uno toma sus decisiones y ella ha decidido abrirlo y, aunque no me guste la idea, la apoyo porque es mi hija".

Tras este bombazo que ha hecho saltar todas las alarmas, Raquel está más que preocupada: "Estuvo expuesta, tuvo prensa y no pidió salir. Se han escrito cosas muy feas sobre ella y no creo que se lo merezca en absoluto".

Ahora que Alma ya muestra su embarazo con naturalidad, como ha hecho en su última publicación, tendremos que ver como Raquel Bollo lleva esto de convertirse en abuela tan rápido. Suerte Alma.