21 nov 2018

Su vuelta no ha sido nada fácil. Raquel Bollo ha vuelto a 'Sálvame' después de dos años lejos de las cámaras. Esto ha sorprendo a muchos ya que no esperaban una vuelta tan repentina. Sobre todo a sus nuevos compañeros, que no han dudado en sacar la artillería en cuanto han podido.

Raquel ha vuelto solo y exclusivamente por un motivo: "Me fui de Sálvame con las ideas claras y por la puerta grande, solo volvería si necesito el dinero", dijo hace dos años en su despedida. Ahora, ha tenido que contestar a muchas de las preguntas que no se han resuelto.

Sus problemas económicos, el fracaso con su tienda de ropa y su relación amorosa han sido algunas de las cosas sobre las que ha tenido que contestar. "Tengo pagados 300.000 euros y aún me queda por pagar un poquito, por eso quiero seguir trabajando e ir pagándolo poco a poco", explicaba.

Ahora, Raquel Bollo se enfrenta a una nueva etapa en su vida en la que ha asegurado estar "nerviosa y contenta" a la vez. Esperemos que, a partir de ahora, le vaya muy bien a la nueva colaboradora de 'Sálvame'.

