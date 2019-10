15 oct 2019

Sara Escudero nació en Arenas de San Pedro (Ávila, 1981). Estudió los tres primeros años de medicina en Salamanca. Cuando descubrió que no era su verdadera vocación abandonó la carrera para venirse a Madrid a estudiar teatro. Sara es una mujer con mucha sensibilidad que en poco tiempo se convirtió en monologuista, actriz, presentadora de televisión y locutora de radio. La hemos visto en 'El club de la comedia', 'En La noche de José Mota', o 'Zapeando'. Pero en esta temporada tiene su propia sección ‘Reality Shock’ en 'El Intermedio' de La Sexta. Y en la comedia 'Flipante Noa' en Disney Channel interpreta a Theresa, la profesora del instituto. Además, colabora con Carlos Alsina y Jaime Cantizano en Onda Cero. Twitter, sms y correo electrónico han sido los medios utilizados para contactar con Sara Escudero.

Corazón Por fin la conozco personalmente, ¿no viene sola?

Sara Escudero No (ríe), me he traído a mis dos perras, que se llaman Nala y Zuri.

C. Dos perras, dos Golden Retriever. ¿Son hermanas?

S.E. Voy a ser un poco indiscreta, pero para que veas lo bien que están. Nala tiene doce años, y Zuri es más joven. Pero no son hermanas.

C. Increíble. Nala parece una jovenzuela. ¿Ha sido su primer perro?

S.E. En mi familia siempre hemos tenido perros. Pero estaban en Arenas de San Pedro y, por motivos de trabajo, yo tardaba en ir a verles. Llegó un momento en el que mi alma me pedía tener uno propio.

C. ¿Por qué eligió esta raza?

S.E. Para mí todos los perros tienen el mismo valor. Pero el carácter del Golden era garantía de comportamiento. Siempre he tenido hembras, tienen un punto más sociable a la hora de salir a la calle.

C. La primera en llegar fue Nala. ¿Se han cumplido las expectativas que puso en ella?

S.E. Las ha superado con creces. Si te parece voy a empezar desde el principio. Nala es andaluza, nació en Ronda. Un buen día me llamó una amiga de una amiga para decirme que su perra había parido y le quedaba una cachorrita. Cuando me envió la foto no tuve dudas. Era para mí. La noche antes de su llegada no pude dormir, tenía la misma sensación de cuando era pequeña y esperaba a los Reyes Magos. Llegó a mi vida en un momento complicado y me sacó de todas las tristezas. Su nombre es suajili, y significa “regalo de la vida”.

C. ¿Qué tiene de especial?

S.E. Es la criatura que más empatía ha tenido conmigo y con cualquier persona con la que comparta espacio. Si me retraso en llegar por trabajo, Nala se pone nerviosa, no quiere comer.

C. Además, según me han soplado, Nala ha sido mamá. ¿Es así?

S.E. Yo soy ‘perri-abuela’. Tuvo siete cachorros maravillosos.

C. ¿Qué hizo con ellos?

S.E. Tenía lista de espera para quedarse con los cachorros. Cinco se los regalé a mis amigos, y los otros dos se los llevó el dueño del novio.

C. ¿Cómo fue el primer encuentro entre Nala y Zuri?

S.E. Fue a través de un amigo. Su perra esperaba cachorros y me llamó para verles. Las dos hacen un tándem perfecto. Nala está pendiente de Zuri, la cuida muchísimo. Ejerce de hermana mayor.

Solo pido a los novios de mis perras que sean equilibrados

C. Zuri no para de jugar a nuestro lado. ¿El nombre también viene del suajili?

S.E. Zuri, también está en suajili, y significa belleza. Se lo puse porque me pareció corto y además como puedes comprobar, es una belleza

C. Las dos no dejan de jugar. ¿Cómo es el carácter de Zuri?

S.E. Hay veces que se cree un perro guardián y ladra tan fuerte que impresiona. Pero es muy cariñosa y muy alegre. Espero que también se enamore. Yo solo pido a los novios de mis perras que sean equilibrados.

C. Las perras se alejan jugando. Nala viene con un palo en la boca para que participemos en sus juegos. Pero ha llegado el momento de hablar de Sara. ¿Cuáles son las novedades profesionales de esta temporada?

S.E. Pues ahora tengo una sección en El Intermedio de La Sexta, ‘Reality Shock’. No tiene que ver con política, es una colleja socioemocional y vital. Es una pieza que no trata de aleccionar, si no de enseñar la verdad.

No le faltan ocupaciones. También está en Disney Channel y Onda Cero.

S.E. Sí. En 'La hora de cómicos' con Carlos Alsina en 'Más De Uno' y los domingos con Jaime Cantizano en 'Por Fin No Es Lunes'. Tengo un papel en Disney Channel en la comedia 'Flipante Noa', en la que interpreto a Theresa, la directora del instituto.

C. Además, se ha lanzado a la aventura de escribir, dirigir y producir tres cortometrajes. ¿Cómo ha sido la experiencia?

S.E. Son dos cortometrajes. 'Dorothy, Ninette y Un Billete De 50', con Antonia San Juan y Belinda Washington y 'Por Erro'r al lado de Juan Logar. Dos comedias muy diferentes (que mientras estén en festivales no podrán verse fuera de ellos). Y a últimos de septiembre hemos terminado de grabar el tercero 'Chica', con María Alfonsa Rosso, Nico Coronado, Macarena Sanz, Irene Rouco, Ramón Langa y yo misma. En este he querido hacer un homenaje a mi abuela.

C. Seguro que tendrá éxito. Por último, ¿cree que en España estamos necesitados de humor?

S.E. Vivimos en un país que quiere tener más humor del que luego en realidad consume. Tenemos miedo a reírnos. Yo tengo un lema de vida: "Hay que aprender a reírse de uno mismo para tener diversión garantizada durante toda la vida".