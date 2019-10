A.M. Cárdenas

8 oct 2019

Manu Tenorio nació en Sevilla a principios de la primavera de 1975. Comenzó su andadura musical a los 16 años. Cantaba boleros en un grupo de pop y actuaba en una orquesta para bodas y comuniones antes de llegar a la primera edición de 'Operación Triunfo' (TVE). Han pasado casi 20 años desde su paso por la mítica academia. Manu ha logrado mantenerse este tiempo en un primer plano del palmarés musical: en su haber cuenta con seis discos de platino y uno de oro por sus ventas en albumes como solista. Su último trabajo 'Nacidos en la noche', está compuesto íntegramente por él y cuenta con la colaboración en su videoclip de Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España.

Manu Tenorio llega con ganas de hablarme de su último trabajo, pero antes quiero saberlo todo del más pequeño de su familia. El traslado ha sido difícil, su cuerpo es muy delicado.

Corazón No es uno de nuestros protagonistas habituales. ¿Quién es este pequeñín?

Manu Tenorio Es un conejo toy y se llama Suave.

C. Es la primera vez que a esta sección viene un animal de esta especie y estoy muy contenta. ¿Cómo es?

M. T. Es fantástico, muy cariñoso, uno más en la familia. Ha sido un hijo deseado.

C. No es muy habitual tener este tipo de mascota.

M. T. Lo elegimos porque creemos que hay que tener los animales con responsabilidad. Nos hubiera gustado tener un perro, pero mi mujer y yo tenemos nuestros trabajos y necesitan una atención que no le hubiéramos podido dar. Eso no ocurre con Suave. Como te he dicho, hay que ser responsables con los animales que elegimos.

C. ¿Se refiere a que no hay que sacarle a la calle?

M. T. Exacto. Los conejos tienen unos cuidados muy básicos. Comen pienso como otros animales de compañía y lo principal es que no hay que sacarles a la calle para que hagan sus necesidades. Son unos animales muy higiénicos.

C. ¿Crecerá mucho?

M. T. Nos han dicho que unos 20 cm cuando llegue a la edad adulta.

C. ¿Cómo os comunicáis con él?

M. T. Esto requiere tiempo. Al principio nos pareció que no se interrelacionaba, pero nos hemos dado cuenta de que empieza a hacer cosas. Tiene un escondite debajo de la encimera de la cocina, juega con una pelotita y nosotros jugamos mucho con él, creo que a Suave le hemos caído bien. Poco a Poco.

C. Tiene un hijo pequeño, Pedro. ¿Qué ha supuesto para él la llegada de Suave a casa?

M. T. Queríamos que nuestro hijo supiera lo que es vivir con animales, que aprendiera a cuidarles y a responsabilizarse. Desde el principio le ha hecho muchísima ilusión, fue quien eligió el nombre.

C. Suave tiene los ojos muy grandes y nos mira con cierta sorpresa porque no sabe lo que ocurre, aunque no se le nota asustado. Manu, espero que cuando sea más grande le enseñe la revista donde aparece. Ahora ha llegado el momento de hablar de su último trabajo 'Nacidos en la noche'.

M. T. Estoy muy satisfecho. Es un trabajo de largo recorrido y vamos a ir desgranando cada uno de los temas. Es un disco que contiene diferentes estilos dentro de una misma línea. Hay canciones más rítmicas, más pop, otras con más tinte flamenco…

C. Además ha grabado un videoclip.

M. T. Sí, con la canción titulada El Roce. Tiene un toque muy sensual, lo he grabado con Ángela Ponce, la primera mujer transgénero de España en convertirse en Miss Universo.

C. ¿A qué hace alusión el título de Nacidos en la noche?

M. T. Es una de las canciones más acústicas. Está prácticamente grabada a piano, guitarra y voz. Hemos buscado con este formato que suene auténtica.

C. ¿Se sigue consumiendo música?

M. T. Creo que hay hábitos de consumo. Antiguamente se sacaba un disco y duraba un tiempo, se iba sacando los singles, hacías giras… Ahora las canciones se devoran enseguida. Un disco a los dos días se queda antiguo. Las televisiones sacan nuevas voces y nuevos intérpretes, pero no intentan sacar nuevos artistas, los utilizan para hacer sus programas de televisión, luego se olvidan y nadie se preocupa de seguir cultivando su carrera. Es muy diferente a cuando nosotros empezamos. Las multinacionales, las discográficas, las propias televisiones nos ayudaron a continuar y a afianzarnos en nuestra profesión, tal y como se ha podido ver.

C. Usted participó en la primera edición de OT (2001) ¿Ha cambiado mucho desde entontes?

M. T. En estas últimas ediciones, es una obviedad que hay gente con talento pero, como te he dicho, no sé hasta qué punto se trabaja para prolongar la vida profesional de esos chavales.

C. La imagen es un requisito imprescindible en algunas profesiones. ¿La suya goza de buena salud?

M. T. Creo que sí. Hace unos días me dijeron que yo tenía buen talante, que digo las cosas con prudencia, no soy falso, pero tampoco soy complaciente ni pelota fácil.