16 oct 2019 sara corral

Ayer, el Maestro Joao realizó su 'curva de la vida' en 'GH VIP 7'. Una de las curvas más sorprendentes que hizo que al público se le encogiera el corazón en un puño. El vidente a desvelado algunos de los secretos más traumáticos de su vida, y sin duda, no han pasado desapercibidos.

"Gran parte de mi vida ha sido una mierda… Tengo una edad y llegar a este punto, dónde tengo a mi madre que es lo más importante, pero echar la vista atrás es muy doloroso y te das cuenta de que hay mucha felicidad que uno ha inventado", comenzaba diciendo el vidente.

"Yo tuve una niñez pobre, pero no era infeliz, era solamente pobre… Vivíamos en una chabolas en el barrio San Pascual, no teníamos ni cuarto de baño… Pero yo era feliz", comenzaba relatando Joao, a lo que continuaba: "Mi madre, mi madre, es la que aparece en más de una ocasión. Empecé a trabajar a los 13 años y me fui a la vida".

"Había una persona que era un poco conocida y esa persona abusó de mí. Yo tenía 14 años y él unos treinta y tanto, se dedicaba a la canción. Falleció hace tiempo", contaba con los ojos llorosos Joao, a lo que añadía: "Era la calle General Ricardos, en aquel sitio, que era un sitio muy oscuro.Entré en un sitio muy oscuro y me empujó, nunca he relatado ese hecho a nadie. Yo llevaba un peto vaquero con un blusón encima".

"Mi madre no se ha acostado hasta que yo he llegado, con frío en invierno… Yo he tenido todos los excesos, yo era un exceso en sí, si se inventaba un exceso yo ya lo había probado. Sí he tenido problemas con las drogas, yo he llegado a desayunar whisky", sentenciaba el vidente entre lágrimas.