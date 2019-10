9 oct 2019 sara corral

Adara Molinero, Kiko Jiménez y el Maestro Joao han estado durante toda la semana en la cuerda floja. Y es que los tres concursantes fueron elegidos por sus compañeros para batirse por ser salvados de la expulsión de 'GH VIP 7'. Ayer martes, uno de ellos fue salvado. Te contamos quien.

Los tres miraban desesperados al suelo mientras Jorge Javier gritaba quien de ellos había sido salvado. Adara, que fue la elegida por la audiencia, no podía creerse lo que estaba pasando. "Madre mía, no me lo esperaba. Estoy hasta temblando", decía la joven.

El maestro Joao corría para abrazar a su amiga Adara. Mientras tanto, Kiko Jiménez, cabizbajo y pensativo auguraba lo peor. "Ha entrado Pol, Jorge, me voy yo, está más que claro", decía el concursante.

El maestro Joao, quien había tenido una noche de los más dramática tras el encuentro con su novio, Pol Badia, aseguraba que estaba seguro que la expulsión iba a ser directa para él mismo. "Pol puede que de más juego en la casa por Adara, y no por mí", decía el vidente.

Tendremos que esperar al jueves para ver saber la verdad.