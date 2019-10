16 oct 2019

Se le ha ido la mano con el retoque. O, al menos, eso es lo que opinan muchos usuarios de Instagram, que han visto en una de las últimas fotos de Belén Esteban cómo la de Paracuellos del Jarama aparece con una piel tan tersa, que no les parece que sea la misma que se pone delante de la audiencia de 'Sálvame'.

Ha sido una publicación publicitaria la que ha hecho saltar la polémica en el tablón de la colaboradora de Telecinco. Concretamente de unos tés con los que adelgazar y estilizar una figura que, en su caso, parece haber sido modificada con Photoshop o con alguno de esos filtros que nos ofrecen los móviles de hoy en día.

Aquí está la instantánea para opinar, algo que ya han hecho mucho en la propia red. "Lo que hace el Photoshop. Cuando te acercan las cámaras en 'Sálvame', echa a correr cuando te pones de perfil", es uno de esos 'bonitos' comentarios que le han dedicado a Belén, que sabe perfectamente cómo capear temporales así -y más violentos-.

"Belén no te hagas retoques en las fotos se ve mucho, no te hace falta". "Que no se enfade nadie. Acabo de ver a Belén Esteban en el debate de anoche y esta cara no tiene. Algo de retoque tiene la fotito, ¿eh?" o "Con los tés, te cambia hasta la cara jajaja Cuánto Photoshop", son otros de los comentarios que encontramos.