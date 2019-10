17 oct 2019

A pesar de que esta semana veíamos unas fotos de Rosana y Toñi Moreno paseando juntas, lo cierto es que su relación ya no es como era antes. Han roto como pareja, lo que no significa que su amistad se haya visto comprometida. Precisamente una falta de compromiso (el que la presentadora pedía a la cantante para cuando naciera la niña que está esperando).

Desde que se conociera esa ruptura, se han seguido muy de cerca los pasos y palabras de una y otra. Hasta el punto de que una de las últimas publicaciones en Instagram de la canaria ha sido interpretada como un mensaje encubierto relacionado con ese desamor recién sucedido.

"El amor es una quimera de un solo sentido como la flecha, que solo tiene una punta, no dos. ¿Cuándo ha visto usted una flecha que vaya y venga? El amor es para darlo, no para pedirlo. No pida amor. Delo, si tiene. Y si no, pues no", se puede leer en su red social, en sus 'stories'

Este es el texto de Rosana que ha dado pie a las especulaciones. pinit instagram.

Lo cierto es que, durante el tiempo que duró su relación, fueron extremadamente discretas. Como siempre han sido con sus vidas privadas. Así que, por mucho que tratemos de buscar tres pies al texto, no vamos a conseguir una respuesta exacta. El significado, solo lo sabe ella.