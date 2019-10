18 oct 2019 sara Corral

Antonio David Flores ha estado bastante preocupado sobre la vida de su mujer y sus hijos mientras él concursa en 'GH VIP 7'. Y es que desde hace 20 años, el malagueño no se había separado ni un momento de su mujer, Olga Moreno, y la distancia y la falta de contacto estaba empezando a tener estragos en él.

En la gala de ayer, su mujer Olga entro en directo por teléfono para darle un mensaje a su marido. "Tienes que estar súper orgulloso de tu Rorra. No sabes lo bien que lo está haciendo. Sé que no es fácil para ti, pero esto te va a venir muy bien para pasar página", comenzaba diciendo su esposa.

"Quiero que sigas siendo tú, que disfrutes más de la fiesta y que cuando veas algo que no te gusta que lo digas y te mojes, pero siempre con el respeto que te caracteriza", añadía Olga, a lo que continuaba: "Me gusta que te lleves bien con todo el mundo. Disfruta de las horas en la casa. Tus hermanos dicen que están contigo. Está todo tranquilo. Disfruta".

Antonio David, que se derrumbó y no pudo parar de llorar decía : "Estoy alucinando. Gracias, mi vida. Estoy aguantando muchas cosas. Me preocupa la situación de fuera". Además, parece que esta llamada le ha abierto los ojos. "Me veo en los videos y ya no salgo ni en los videos. Eso me tiene un poco descolocado ahora mismo, pero es importante que Olga me diga esto", sentenciaba Antonio.