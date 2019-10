18 oct 2019

La audiencia lo tenía mas que claro. Irene Junquera se convirtió anoche en la jueva expulsada de 'GH VIP 7' con el 76,2% de los votos. Vamos, que no fue rival para una Adara a la que vimos llorar de emoción con la llamada telefónica de su marido, Hugo. Y eso que la periodista había tumbado, en la qua hasta ahora había sido su única nominación, a Anabel Pantoja, en la primera semana.

Irene, que el día anterior había hecho 'examen de conciencia' ante Carlota Corredera, ya había advertido que cualquiera de los dos resultados le valían. Si salía, podía agarrarse al consuelo del cariño que tiene en su día a día de su círculo íntimo. Si se quedaba, aún le tenía cosas por vivir en un Guadalix de la Sierra que no se lo puso fácil de entrada.

Bueno, tampoco durante estas cinco semanas en las que, quizás, sus broncas con Alba Carrillo han sido más que constantes. Y eso que Junquera ha intentado ser su amiga a toda costa. Incluso cuando la modelo, perdiendo los nervios, le pedía que se alejara de ella porque estaba perjudicando su concurso...

No he fallado en nada, he sido yo misma"

Jorge Javier Vázquez le preguntaba, de manera directa y ya en plató, por algo que se ha convertido en un run run en los últimos días en las redes: ¿se ha enamorado de Alba y por eso ese afán de estar a su lado? "La gente que me conoce sabe que me gustan los chicos. Demasiado. Si me gustasen las chicas no pasaría nada, pero no es el caso".

"No he fallado en nada, he sido yo misma. Pero no es lo mismo estar en tu casa que tener que estar conviviendo. Ahí son muy importantes los apoyos. Yo en Alba he tenido uno muy importante. Me ha levantado cuando estaba abajo. Y, como en todas las relaciones, puede haber problemas y luego se solucionan", explicaba.

Para la semana que viene, serán la propia Alba, El Cejas y Pol Badía quienes se jueguen la expulsión. La primera entraba en la lista después de que Estela Grande usara su privilegio para sacar al Maestro Joao y meterla a ella.