18 oct 2019

Mientras que en España Ivonne Reyes tiene pendientes algunos asuntos judiciales por sus enfrentamientos con el padre de su hijo, Pepe Navarro, la venezolana ha decidido saltar a las Américas en busca de nuevos proyectos.

Al mal tiempo, buena cara. Esto es lo que debe haber pensado Ivonne, quien no solo ha encontrado trabajo en su periplo americano —lleva varios meses trabajando entre New York, Miami y México—, sino que al parecer ha vuelto a encontrar el amor.

'Hoy Corazón' ha fotografiado a la presentadora muy acaramelada con un joven moreno por las calles de Miami. Pero, ¿quién es este nuevo amor? Según ha podido saber este medio, el mozo en cuestión no es un desconocido, sobre todo para el público latino, donde es toda una estrella.

Se llama Gabriel Fernández, aunque es más conocido como ‘El chamo Gabriel’. Tiene 53 años, uno más que Ivonne, y estuvo casado con otra actriz venezolana, Astrid Gruber, con la que tuvo dos hijas. Es un actor y cantante muy famoso en América, también conocido en España, por su participación en varias telenovelas como Cristal o en grupos musicales como Los Chamos. De hecho, en estos momentos, Gabriel está haciendo una gira por México y Estados Unidos junto a los exintegrantes de otros grupos famosos de los 90, como Timbiriche, en el que comenzó Paulina Rubio o Menudo, de donde salió el cantante Ricky Martín.

Ya veremos si acaba en boda. Tiempo al tiempo

Al parecer, según ha podido saber esta publicación, la nueva pareja se conoce desde hace tiempo. Ambos son venezolanos, tienen amigos en común y pertenecen al mismo círculo. En los últimos dos años habrían coincidido en las frecuentes visitas de Ivonne a Miami, aunque no habría sido hasta este último, producido hace dos meses, cuando Cupido habría disparado sus flechas.

Y es que, tanto Ivonne como Gabriel, están preparando lo que será un nuevo proyecto para ambos: una obra de teatro titulada 'A mi marido le vino la regla', una tragicomedia escrita especialmente para ellos por el venezolano Sebastián Falcó, que se estrenará primero en Miami y México y, más tarde, llegará a Madrid.

Las imágenes que acompañan este reportaje, donde vemos a una pareja muy cariñosa, fueron tomadas el pasado 8 de octubre, día en el que la presentadora cumplía 52 años. Junto a varios amigos, la pareja lo celebró en uno de los restaurantes más conocidos en Miami, ‘Dolores, but you can call me Lolita’.

'Hoy Corazón' se ha puesto en contacto con la venezolana para conocer su reacción a estas fotografías, quien ha confesado sentirse: "muy feliz e ilusionada. Es lo único que te puedo decir". Pero aunque Ivonne quiere ser discreta, su voz y su célebre carcajada cuando está contenta dice más. Está enamorada y se le nota.

Al indagar más y preguntarle por planes de boda, después de sonreír, nos dice: "Ya veremos. Tiempo al tiempo", con lo que no deja cerrada la puerta a casarse de nuevo. En ese caso, y al igual que Gabriel, para ella sería la segunda vez. Estuvo casada con Micky Mata, hermano del famoso actor y protagonista de 'Cristal', Carlos Mata. Casualmente, El Chamo Gabriel actuó en esa telenovela. ¿Juegos del destino?

Por otra parte, la venezolana ha sido nombrada embajadora internacional de la fundación ‘Fashion for a Cause’ (Moda por una causa). Algo que la mantendrá ocupada, viajando durante los próximos doce meses entre Miami, New York y Colombia.

En cuanto a los temas judiciales, la actriz y presentadora se negó a dar ninguna declaración y nos remitió a su despacho de abogados, José Aníbal y José Andrés, quienes confirmaron a este medio que ya han recurrido la última sentencia en relación a la demanda que había interpuesto la venezolana en contra de Navarro, Eva Zaldívar y el detective que tomó las muestras de ADN de su hijo Alejandro, cuando aún era menor de edad, y que había sido archivada hace una semana.

Solo el tiempo dirá si Ivonne ha conseguido finalmente encontrar su media naranja o se queda en un amor de verano. Nunca mejor dicho, puesto que nació al calor del Caribe.