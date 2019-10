18 oct 2019 sara corral

La relación entre Kiko Jiménez y Rocío Flores está viviendo un momento muy tenso. Y es que desde que dejaron de ser familia, los conflictos en televisión han dado comienzo. Sobre todo desde que el padre se Rociíto, Antonio David Flores y Kiko Jiménez hayan concursado juntos en 'GH VIP 7'.

En la gala se ayer, las chispas saltaron entre ellos al haber visto el joven ciertos videos donde la prima de su exnovia, Gloria Camila Ortega, le criticaba. "Rocío le da consejos a Sofía de cómo llevar la situación", comenzaba diciendo Kiko

"Yo no le dije nada. La advertencia está en las cosas que tú solo has hecho durante el concurso con Estela", reprochaba Rocío. A lo que Kiko continuaba: "Creo que me he mantenido al margen y he sido un caballero. Se podría mantener al margen un poco ella respecto a mi actual relación".

Rocío no estaba nada de acuerdo con su argumento y sentenció diciendo: "Sólo he comentado algo de un concursante del que conozco un poco. Vuestra relación es pública. Así que todo el mundo puede comentar sin problema".