18 oct 2019 sara corral

Maite Galdeano ha vuelto a estar en el punto de mira, y es que tras las palabras que su hijo, Cristian Suescun, le dedico a la autora de 'Las papelas del camión' en 'Sálvame' la tensión entre ellos es algo muy evidente.

Las palabras que la exconcursante de 'GH' le dedicó también a su hija Sofía por la relación que está teniendo con Kiko Jiménez, tampoco ayudaron nada en la reconciliación con este. Y es que ayer fue el cumplaños de Cristian, y muy lejos de su madre, ambos hermanos fueron a celebraron este día juntos a amigos.

Hoy, Maite ha sorprendido a todos con una publicación en Instagram que ha dado mucho que hablar. "Pues me he levantado SO-LA, y he desayunado igual. Cualqueir mujer de mi edad que haya tenido una vida tormentosa como yo lo sabrá", decía Maite.

¿Será esto un mensaje para sus hijos? ¿ Como se siente Maite sabiendo que Sofía y Cristian están más unidos que nunca y ella no entra en sus planes? Sus hijos hasta el momento no han dicho nada, tendremos que esperar para ver si se manifiestan.