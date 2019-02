8 feb 2019

Tuvo que retirarse de escena por su fibromialgia -aunque algunos digan que miente sobre su enfermedad- durante un tiempo. De hecho, cuando Sofía Suescun participó en 'Supervivientes', su madre, Maite Galdeano, apenas apareció en los programas de televisión para defenderla porque no se encontraba bien de salud. Pero, ¿está barajando ahora la posibilidad de retirarse de la pequeña pantalla de manera definitiva?

Esa era la pregunta que le ponía sobre la mesa Jorge Javier Vázquez al comienzo de la sexta gala de 'GH Dúo', en el plató. "Maite, que me han dicho que quieres abandonar la televisión", eran las palabras con las que hacía encender las alarmas antes de conocer que la hija de esta sería la expulsada de la noche.

"No, a ver... Es que el otro día en la gala del 'Límite 48 Horas', Paz Guerra -la madre de Alejandro Albalá- me dijo que era una 'analfabeta emocional' y eso no me gustó nada. Pero bueno, esta señora es que es muy calculadora y fría y yo pues lo estoy pasando mal por mi Sofía que está en la casa sufriendo", explicaba la navarra.

Fue entonces cuando ambas, sentadas al lado, comenzaron un tira y afloja: Paz sostenía que no era un insulto, sino una "característica de tu personalidad"; Maite la tachaba, de nuevo, de ser "fría y calculadora". En el medio, el presentador del programa siguiendo ese cruce de reproches, como si estuviera en un partido de tenis.

Menos mal que la relación de sus hijos parece que no va a ninguna parte, porque sería muy curioso -y a la vez violento- verles a todos juntos sentados alrededor de la misma mesa cenando en Nochebuena.

