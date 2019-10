21 oct 2019 sara corral

Adara Molinero se ha convertido en una de las concursantes más polémicas dentro de la casa de ' GH VIP 7', y es que aunque parece que sus conflictos son constantes, también se está proclamando como una de las más queridas por la audiencia. Sin embargo, hoy ha sorprendido con algo nuevo, una propuesta que le ha hecho a su pareja, Hugo Martín.

"Hola mi amor. Creo que hoy es tu cumpleaños, 19 de octubre. No me mates si me he confundido. Aquí se olvida todo, hasta las canciones. Dudo del día pero lo que sí sé es que es este mes", comenzaba escribiendo Adara en su blog.

Y añadía: "Anoche soñé con mi bebé. Ya andaba y corría... Y yo detrás de él porque tenía mucho miedo de que se perdiera. Gracias por dármelo todo siempre, por hacerme feliz, por crear conmigo esta maravillosa familia que siempre había soñado. Me gustaría que tuviéramos otro bebé jajaja. ¿Tú tienes ganas? Quizás me estoy motivado demasiado".

"Te echo muchísimo de menos y no hay un solo día que no piense en ti. Echo de menos cuando me abrazas, esos ratitos que nos pasamos hablando, cuando paseamos a nuestro bebé, cuando le peinamos y muchas cosas más...", le decía Adara.

Hasta el momento Hugo no se ha manifestado al respeto ¿Qué pensará de esta última propuesta?