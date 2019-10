21 oct 2019 sara corral

Kiko Jiménez ha roto su silencio y ha vuelto a hablar acerca de su exsuegro, Ortega Cano. Semanas antes de entrara a concursar en 'GH VIP 7', el exnovio de Gloria Camila Ortega tuvo un comentario bastante desafortunado para su exsuegro. "De tal palo tal astilla", decía Kiko al enterarse de un infracción de Gloria mientras conducía sin carnet.

A pesar de haber pedido disculpas tras ese último comentario, este sábado Kiko Jiménez ha vuelto a romper su silencio y ha hablado sobre su exsuegro. "Dijo de mí, en 'El Español', que soy un desgraciado, y tengo que decir que yo no soy ningún desgraciado porque yo en mi vida no he tenido ninguna desgracia, a lo mejor el desgraciado es él", decía muy enfadado.

Tras esta declaración, que levantó ampollas, dijo: "Debería haberme dado las gracias por todo lo que he hecho. En el concurso no he dado ninguna declaración sobre ellos más allá de la curva de la vida".

Parece que este relación está destinada una vez más al fracaso y no serán capaces ni de mantener unas distancias cordiales. Hasta el momento, ni Gloria ni su padre se han manifestado al respecto. Tendremos que seguir esta evolución de cerca.