21 oct 2019 Sara corral

María Jesús Ruiz ha sido una fiel defensora del Maestro Joao durante todo su concurso en 'GH VIP 7'. Sin embargo, con la llegada de Pol Badía, su pareja a la casa, parece que el apoyo de María ha cambiado, algo que le ha dolido mucho al vidente.

"Me acabo de enterar que Joao le dijo a Alberto -su amigo especial- que estuviera tranquilo y que a muerte con él pero que si salía en un programa de televisión se olvidara para siempre... No lo entiendo, con Pol no tiene la misma vara de medir....", comenzaba diciendo María Jesús.

Además, un tuit de la ganadora de 'GH DÚO' ha hecho saltar por los aires al vidente. "Pol. ¿Te parece lícito utilizar a Adara y a Joao para estar donde estas?", escribía María.

Joao, muy dolido,decía: "No hablaré de sus utilizaciones, hacer eso no es de amigos". María Jesús desde plató no entendía este feo y esta ruptura. ¿Podrán volver a ser amigos?