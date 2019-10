21 oct 2019 sara corral

Pastora Soler ha acudido a 'Viva la vida' para presentar su último disco, 'Sentir'. La cantante ha contado todo sobre este nuevo álbum que tantas novedades trae, y es que estos 11 temas que componen el disco son para Pastora una manera de 'recuperar el tiempo' que lleva alejada de la música.

El programa ha querido darle una sorpresa a la autora de 'Quédate conmigo', y le ha ofrecido la oportunidad de escuchar en directo el latido de su bebé. La cantante, que decía mientras la preparaban decía: "Tiene que estar harta de oírme cantar, empecé a grabar el disco cuando estaba de tres meses y ahora estoy de promoción".

Emocionada al volver a escuchar de nuevo el latido de su pequeño bebé, el colaborador Torito le hacía un emotivo regalo: Un peluche en forma de vaca que reproduce el sonido del latido del pequeño cuando lo aprietas.

"Hoy me levanté melancólica,hace 8 días que no veo a mi niña,he vivido una semana con un ritmo frenético pero muy emocionante,mi bebé dentro de mi, no puede portarse mejor para permitirme hacer todo como si nada y disfrutarlo al máximo, pero lo que más me cuesta es estar lejos de Estrella", escribía la cantante en su última publicación acordándose de su hija mayor.

Suerte Pastora, disfruta de este bonito momento.