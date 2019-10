21 oct 2019

Segundas partes nunca fueron buenas, asegura el dicho popular. Y eso que la expresión ya existía antes del debut de Rafa Mora como presentador, o lo que fuera aquello, de ‘Cazamariposas.’ En estas páginas ya mostramos nuestro pasmo. No fuimos los únicos. Las redes sociales ya habían prendido fuego a las antorchas y los tuits echaban humo… A diferencia de lo sucedido con la sentencia del Procès, aquí hubo unanimidad. Inútil, todo hay que decirlo, porque el pasado lunes Jorge Javier Vázquez ascendió al extronista a presentador oficial de ‘Sálvame’. Hemos de entenderlo como una provocación.

Jorge, como buen amante del teatro, conoce los riesgos del llamado ‘síndrome Eva Harrington’ (el personaje de ‘Eva al desnudo’ que pasó de fan a suplente de Margot Channing, y de suplente a estrella que acaba por eclipsar a la diva), pero ya superó esa fase con Paz Padilla, Carlota Corredera e incluso a Kiko Hernández. El movimiento a la defensiva parecía innecesario. La elección era, insistimos, una provocación. Aunque tal vez tenga un efecto boomerang: todas las tardes insistiendo en lo difícil que es hacer un programa diario de éxito para que luego venga Rafa Mora, lo presente y a la audiencia se la traiga al fresco. Conclusión: todo vale. O nada vale.

Los creadores responden

Una imagen de Tinet Rubira.

En esta sección hablamos mucho de las redes sociales, entre otras cosas porque ahora consumimos televisión pegados al móvil. Si antes vivíamos en un país con millones de entrenadores de fútbol, ahora lo hacemos en la tierra de los expertos en programas y series. Ya saben que Clint Eastwood dejó bien claro que la opinión es como el culo, todos tenemos uno. Y todos nos dedicamos a dar nuestro trasero, perdón, nuestra opinión (alguno incluso cobrando) con la ventaja de que ahora, a diferencia de lo que ocurría antes en la barra del bar, los creadores, actores, directores y ejecutivos de las productoras pueden respondernos con la misma soltura con la que nosotros hemos enviado al aire nuestro puñado de caracteres.

Y los hay muy activos: Javier Olivares (desde ‘El Ministerio del Tiempo’ a ‘Malaka’) y Alberto Caballero (no se corta un pelo con Telecinco con los retrasos y maltratos a ‘La que se avecina’) son de los más prolíficos, tanto para agradecer los halagos como para defenderse de los ataques; pero Tinet Rubira (sobre todo en temporada de ‘Operación Triunfo’ o ‘Tu cara me suena’) es de los que parece disfrutar metiéndose en jardines y batallas. A diferencia de los community manager de las cadenas o de los programas, ambos responden directamente desde las barricadas. Y tiene su mérito.

La farola de España

Luis Fernando junto a la Familia Real.

Fue la imagen del día. El domingo pasado, lo cual parece ya una eternidad: vivimos en tiempos de memes constantes, de virales con fecha de caducidad (es un consuelo para su protagonista). El momento en que el cabo Luis Fernando Pozo, paracaidista y portador de la bandera de España, se daba de bruces contra una farola del Paseo de la Castellana, como colofón del desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Yo no sé ustedes, pero servidor pasó del susto, a la preocupación para pasar luego a la risa y, finalmente, a la emoción (verle apretando la mandíbula, aguantando las lágrimas, casi me hizo llorar a mí).

Fue como pasar de golpe todas las fases del duelo sin moverme del sofá y en apenas unos minutos: una suerte de montaña rusa emocional que me hizo recapacitar en la poca empatía que solemos mostrar ante quienes están al otro lado de la pantalla. Hablo de la gente normal y corriente que, por distintas razones, protagonizan involuntariamente unos minutos catódicos que pueden dejarles marcados aunque para nosotros no sean más que una anécdota o una excusa para hacer un chiste en Twitter. La tele puede ser una trituradora de vidas. No lo seamos nosotros.