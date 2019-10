23 oct 2019 sara corral

Alba Carrillo ha tenido una vida de lo más intensa a pesar de su edad. Ayer, 'GH VIP 7' nos ofreció la oportunidad de conocer una poco más a Alba con la famosa 'curva de la vida', y es que aunque ya sabíamos muchas cosas sobre sus relaciones, ayer desveló secretos totalmente ocultos.

"Lo que me pasó con Feli es que él me vino a salvar. Tenía 25 años, un hijo y decía 'ahora quién me va a querer a mí', fui muy injusta conmigo y con la situación", comenzaba a contar Alba.

Casi a punto de derrumbarse, Alba quiso hablar de su segundo matrimonio, y continúo diciendo: "Le conocí a él, venía a salvarme y a formar la familia que yo quería. No sé si me enamoré de él o de la salvación que yo veía en él. Feliciano enamoró a toda la familia, a mis amigas, era el hombre perfecto, pero cuando tuvo lo que él quería, pasó a otra cosa".

Sin embargo, a pesar de todos estos datos que ya conocíamos, desveló algo que dejó a la audiencia de piedra."El recuerdo más duro fue cuando tuve depresión, cuando la cabeza no te responde es horroroso, sufrí muchísimo", comenzó contando

"Me da mucho miedo volver a recaer, dejó de tener sentido nada, me ingresaron. Mi marido no me cogía el teléfono, no sabía nada de él, me decían que estaba con otras mujeres", decía llorando Alba

Y sentenciaba: "Él no sabía que yo estuve ingresada, me enchufaron a pastillas y descansé tres o cuatro días. Mi hijo no se había separado de mí y cuando lo tuvo que hacer le dije a mi madre 'Feli va a ser mi enemigo hasta que me muera'".