23 oct 2019

Chabelita Pantoja no debe acordarse de la última semana de su vida en la que reinó la paz. Por si no tuviera suficiente con el mal rollo familiar, ahora Alejandro Albalá ha decidido ponerla en un nuevo brete. El que fuera su novio le reclama una cantidad más que significativa en concepto de daños morales.

En concreto, y tal y como señala la revista 'Semana', le pide ante las autoridades competentes 300.000 euros. Lo hace denunciando el contenido de aquella entrevista que concedió la hija de Isabel Pantoja cuando Albalá se encontraba participando en la casa de 'GH Dúo', donde entró como pareja de Sofía Suescun, con quien la relación sentimental estaba más que quemada.

Los rumores de que las intenciones de Alejandro era denunciar a su exnovia comenzaron el pasado mes de junio y, en agosto, Kiko Hernández lo confirmó en 'Sálvame'. Lo que se conoce ahora es esa cantidad que le reclama por las duras palabras que tuvo no solo hacia él, sino también hacia su familia. Algo que no está dispuesto a tolerar.

En aquella ocasión, Kiko dio detalles de los miotivos que habían llevado al cántabro a dar el paso adelante: "Ha sido por un tema mayor que no se puede decir, has denunciado a Chabelita por insinuar que no eras bueno con ella, tal y como le has dicho a Gema López y me has dicho a mí cuenta conmigo si me necesitas como testigo y que la justicia dictamine lo que sea justo".

¿Responderá Chabelita públicamente a este nuevo frente que se abre ante ella cuando parece que mejor está con su actual pareja, Asraf Beno?