7 oct 2019

Nadie podría imaginarse, en este momento concreto de su relación, que quien saliera a dar la cara por Chabelita Pantoja fuese su cuñada, Irene Rosales. La misma que, hace dos semana, la llamó "sinvergüenza" en el plató de 'Viva la vida', escenificando la distancia que había entre ellas.

Pero lo cierto es que Irene, que acudió a su puesto de trabajo en Telecinco a pesar de que la abuela de su marido, doña Ana, sigue hospitalizada, quiso romper una lanza a favor de la niña, a la que se ha criticado por no pasarse por el centro médico en todo el fin de semana. Aunque fuera para dar apoyo a su madre,

"Estoy segura de que Isa ha escrito a su madre y está pendiente de la salud de su abuela", eran las palabras de Irene ante tantas especulaciones sobre Isa P, que este fin de semana ha tenido un par de bolos en la provincia de Cádiz, pero no se la ha visto acompañar a su familia en este momento tan complicado.

"Si Isabel le pidiera a su hija que fuera no me cabe duda de que lo haría, pero creo que la madre va a intentar que no vaya", añadía Rosales, dando a entender que, teniendo en cuenta lo tensas que están las relaciones familiars, lo mejor es que no aparezca por allí para que el ambiente no se enrarezca.

Hay que recordar que la madre de Isabel Pantoja ingresó el pasado jueves como consecuencia de un ictus que, horas más tarde, se le repitió. Y que la relación de Chabelita con su abuela nunca ha sido buena.