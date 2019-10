23 oct 2019 anabel unamuno

Compartir en google plus

“soy ‘first lady’ y es un trabajo increíblemente extraño”. Hace unas semanas, la primera dama de Islandia, Eliza Reid, publicaba una columna de opinión bajo ese provocador título en las páginas del New York Times. Todo empezó después de la cumbre del G7, celebrada en agosto en Biarritz y que generó una gran polémica por el papel meramente decorativo desempeñado por las primeras damas.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, añadió leña al fuego al compartir una foto de las 'first ladies' en Instagram acompañada de un escueto mensaje: «El lado luminoso de la Fuerza», escribía. «Es lamentable ver a mujeres independientes, mujeres inteligentes, reducidas a accesorios que existen para apoyar las motivaciones secretas de sus maridos, solo celebradas, principal y mayoritariamente, por sus elecciones de vestimenta. O, tal y como implicaba el post de Tusk, por su comportamiento recatado y amable», escribía Reid en el diario unos días después.

Y continuaba: «En 2019, no podemos seguir presumiendo que las mujeres de nuestros líderes no tienen nada mejor que hacer con su tiempo que arrastrarse con sus colegas a catar vinos o asistir a recitales de danzas tradicionales mientras sus parejas se ocupan de los asuntos serios. No soy el bolso de mano de mi marido, que coge cuando sale por la puerta a toda prisa y que después exhibe a su lado en silencio durante las apariciones públicas. Estoy muy orgullosa de sus logros, pero nadie quiere ser juzgada como un accesorio de su pareja».

Su currículum, efectivamente, va mucho más allá que el cargo institucional no remunerado que desempeña. De pasaporte canadiense, Reid estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Toronto y tiene un máster en Historia Moderna en Oxford. Antes de que en 2016 su marido, Guðni Th. Jóhannesson, se convirtiera en primer ministro, ella trabajaba como escritora freelance para diferentes publicaciones finlandesas.

Desde que es primera dama, ejerce de patrona de ocho organizaciones diferentes y colaborada con diversos proyectos de la ONU. Reid ha explicado también que detesta el shopping. De hecho, en alguna de sus apariciones públicas ha vestido ropa de segunda mano comprada en una tienda de la Cruz Roja.