23 oct 2019 sara corral

Gianmarco Onestini y Alba Carrillo han vuelto a protagonizar una gran pelea dentro de la casa de 'GH VIP 7' que no ha pasado para nada desapercibida. Mientras todos estaban en la cocina, la pelea entre ambos comenzó haciendo que Alba tuviera comentarios y acusaciones hacía el italiano muy fuertes.

Uno de los comentarios que más se repiten es que el joven italiano pasa mucho tiempo en el baño, y aunque ninguno sabe que es lo que el joven hace, Alba le ha acusado de pasarse el día entero masturbandose.

"Cada vez que me siento no sé si me voy a quedar embarazada", decía Alba muy enfadada. Gianmarco, muy dolido, quiso aclarar que eso era simplemente una mentira, y que fue una broma que hizo con los chicos las primeras semanas de concurso, y Alba lo habría utilizado.

La casa, muy confusa, no sabía a quien creer tras esta pelea. "Estoy muy dolido y ofendido porque yo con Alba me llevaba bien, hemos compartido muchas cosas", decía Gianmarco, a lo que Alba contestaba: "No debí haber dicho algunas cosas, te pido disculpas, pero no quiero tener relación con él".