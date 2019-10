2 oct 2019 sara corral

La casa de 'GH VIP 7' está que arde. Y es que además de multitud de peleas, también se respira mucho amor entre esas paredes. Gianmarco Onestini puede haber encontrado el amor dentro de la casa de Guadalix, pero ¿será este amor correspondido?.

La afortunada ha sido Alba Carrillo, y es que desde que empezó esta edición, ninguno había conseguido descifrar quien es la que hacía suspirar al italiano, pero ya es más que evidente.

"Le he dejado mi plumas y lo ha olido. Está loquito por mis huesos", decía Alba refiriéndose a Gianmarco, quien se pasó la noche entera durmiendo con el abrigo de la modelo. "Me gusta como huele, huele bien. Me gusta como me llama", decía el joven.

Gianmarco se ha sincerado con sus compañeros, quienes se han tomado todo esto a broma. "Te gusta porque es de Alba, es así, lo sabes", decía entre risas Antonio David Flores.

No sabemos si esta relación cuajará o no, lo que está claro es que los 'affaires' son algo más que evidentes dentro de esas paredes.