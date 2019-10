23 oct 2019

A menudo, los famosos, con sus palabras en la redes sociales, generan preocupación entre sus seguidores. La última que lo ha hecho es Carme Chaparro, cuyo último mensaje, rodeado de cierto misterio en medio de un tono reflexivo, ha llevado a que más de uno se pregunte qué le pasa a la presentadora de 'Cuatro al día'.

La periodista ha escrito: "¿No os pasa a veces que vuestra cabeza no puede parar, que se queda atascada en un pensamiento y que ese pensamiento os asfixia como un trozo de carne encallado en la tráquea? ¿Por qué no podemos apretar el botón de 'no está en tus manos, no es tu decisión', y dormir tan tranquilos?".

Un par de preguntas que, a pesar de que acto seguido suaviza comentando la marca de las gafas que lleva puestas en la foto, han inquietado a sus 'followers' por su profundidad. Y porque pueden ser indicativo de que no esté pasando por su mejor momento.

También ha conseguido empatizar con su público, que comparte esos sentimientos similares que han tenido alguna vez. Esa debería ser una de las funciones de las redes sociales: acercar a los personajes públicos a sus fans, de una manera sana y para el intercambio de impresiones, sin insultos ni menosprecios, algo que, por desgracia, está a la orden del día.