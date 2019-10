23 oct 2019 sara corral

Compartir en google plus

La relación de Kiko Jiménez y Sofía Suescun ha dado mucho de lo que hablar. Y es que son muchos quienes aseguran que el joven ya le era infiel a Gloria Camilia Ortega con Sofía mientras su relación seguía continuando.

Sin embargo, ayer Sofía contó algo que dejó helado al plató de 'Sálvame'.

"Kiko ha sido mi amor platónico siempre", comenzaba diciendo la joven, a lo que continuaba: "Y ya en 'Mujeres Hombres y Viceversa' yo había vuelto a sentir esa atracción con él mientras el tenía pareja, Gloria Camila Ortega".

"Intentaba llevármelo a mi terreno hasta el punto de querer quedar con él estando con Gloria ¿Y cuál fue la respuesta de Kiko? Me dijo que me estaba confundiendo, que él no era así", sentenciaba Sofía mientras el plató entero se quedaba de piedra.

Por el contrario, Rafa Mora e Ylenia Padilla desconfían mucho de esta declaración, y no han dudado en decírselo. Sin embargo, la joven no tiene ninguna duda y es que ella misma lo dice, está muy enamorada.