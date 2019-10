25 oct 2019 sara corral

El reencuentro de Adara Molinero y Pol Badía dentro de la casa de 'GH VIP 7' ha dado mucho de lo que hablar. Y es que ambos protagonizaron una relación muy convulsa años atrás en otra edición de 'GH' y ahora han aprovechado esta oportunidad para arreglar sus problemas.

Hugo Martín, pareja de Adara, está viviendo todo con mucha intensidad desde fuera, y no ha dudado en hablar sobre el tema.

"La reacción de Pol no es normal, es una reacción espontánea que me soprendió. Pol fue con todo estudiadito de afuera, sabe a donde ir, tiene todo preparado y es un oportunista. Dijo ciertas cosas que no quise aclarar para no condicionar a Adara",comenzaba diciendo Hugo

Y añadía: "Él dijo que me había prometido que iba a protegerla, yo en ningún momento le pedí que la protegiera".

"El me pidió disculpas por toda la movida y yo le dije: basta que le pidas disculpas, pero defenderse se defiende ella sola, por eso me parece un oportunista y un mentiroso", sentenciaba muy enfadado Hugo.