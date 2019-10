25 oct 2019 sara corral

Alba Carrillo ayer se salvó de la expulsión, pero más allá de sentirse aliviada fue una carga más, y es que su noche estuvo cargada de emociones y ninguna fue buena. La concursante se llevó un fuerte bronca de parte de Jorge Javier tras haber tenido ciertos comentarios acerca de la organización del programa.

"Hasta aquí hemos llegado. Ten la decencia de largarte de este programa y pagar la indemnización", comenzaba a decir Jorge, a lo que añadía: "Te pido que al equipo de profesionales les pidas perdón públicamente: al super, a la productora, a las personas que hacen este programa… Es lo mínimo que podrías hacer si tuvieras un poco de dignidad".

"La puerta está abierta, puedes irte cuando te dé la gana", le decía muy enfadado mientras ella lloraba, y sentenciaba:"Si quieres irte a tu casa, te puedes ir, pero tienes que pagar la indemnización".

Tras ser salvada, Alba pudo hablar con su madre, quien le dijo: "Desde el otro día no dejo de darle vueltas a la cabeza. A veces pienso que lo sé y no lo sé. Te digo una cosa por ti, borra, estás dentro, no estás fuera. Ha habido gente que ha movido cielo, tierra, mar y aire por ti, hazlo por ellos".