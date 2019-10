25 oct 2019

El pasado viernes todas las miradas estaban puestas en Leonor. La Princesa de Asturias debutaba en la ceremonia de entrega de los Premios que llevan su nombre. Me gustaría saber cómo consiguieron sus padres abstraerla de la presión social a pesar de que se notaba que la habían ayudado en su preparación. Si algo demostró Leonor es que su papel lo ha mamado, y eso es una ventaja cuando llegó el turno de su discurso, porque se notaba que eran frases que ella quería expresar y no esos discursos que elaboran otros y que por mucho que ensayes no transmites.

Destacaría dos cosas; una, que a pesar de que el pelo se le iba a la cara cuando leía, aguantó el tipo y no se lo retiró en ningún momento, mostrando mucha seguridad. Y la segunda, cuando se dirigió a los premiados en inglés para darles las gracias. El acento perfecto muestra que la futura reina está teniendo buenos profesores y aprovechando muy bien los campamentos de verano en EEUU.

Pero como hubiéramos hecho cualquiera a su edad y más mayores, buscó la complicidad de sus padres al terminar para que le dieran el aprobado. Leonor a estas alturas ya sabe que su papel como heredera no es fácil, pero se ve que le gusta y que está dispuesta hacerlo igual o mejor que su padre. Se llevó una gran ovación y todos los medios coincidieron en que había superado las expectativas. Este viernes conocimos por fin a Leonor, esa niña rubita que nos tenía cautivados con sus gestos y ahora con sus palabras.