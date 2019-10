26 oct 2019

Anabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira. La colaboradora de 'Sálvame' recibió una noticia nada agradable nada más llegar al plató. Fue Kiko Hernández el encargado de dar la noticia que provenía de unos espectadores del programa.

"Cuando estás tan feliz con tu negro, haciendo tus cositas en el agua se te olvida que la playa está llena de paparazzi porque los espectadores de 'Sálvame' son los mejores espectadores que tenemos", ha comenzado diciendo él.

Al parecer, Anabel Pantoja estaba junto Amor Romeira en la playa mientras su prometido se encontraba dando clases de windsurf. "estaban dando un poco la nota, con gritos y la verdad que un poco mal hablada. Decían cosas como 'hija de la gran p***' o 'la mierda esta'. La verdad que muy feo. Iban como de famosas que quieren llamar la atención", ha comentado el testigo al programa de Telecinco.

No me voy a hacer una foto porque queráis vosotros"

Y ha añadido: "Una amiga le pidió una foto y le dijo bastante borde que no le apetecía hacérsela. Con su novio estaba bastante normal, no muy cariñosos, como si fueran unos más del grupo que estaban ahí".

Ante esta información, Anabel Pantoja ha respondido con unas declaraciones que seguramente traigan cola. "Mi chico ha montado una escuela de paddle surf y estamos encantados. A mí si vienen y me piden una foto en la playa contesto que no me apetece porque estoy en bañador y estoy con mi gente haciendo lo que me da la gana. No estoy en la obligación de hacerlo, no me voy a hacer una foto porque queráis vosotros, no traté borde a nadie, lo dije con mucho respeto".

Y ha seguido defendiéndose: "No voy de famosa, al revés, estaba tratando de estar escondida para estar tranquila y estar a gusto. Yo sé cómo va la gente, y esa gente no iba de buenas, estaba con el móvil todo el tiempo".