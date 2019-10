26 oct 2019

Compartir en google plus

Nunca habían trabajado juntos ante la cámara, pero la experiencia ha sido gratificante para ambos, o al menos eso dicen ellos. Helen Svedin y Luis Figo son la imagen de la nueva campaña de Cortefiel, que lleva como lema ‘Tiene ese algo’ y, como no cabe duda de que ellos dos lo tienen, son los nuevo embajadores de la firma.

"Es bonito trabajar con una persona que conoces tanto, como es en este caso, que es mi marido", comentaba Helen sobre su posado. Ella, modelo profesional, confesaba que no había tenido que darle trucos para que todo saliera perfecto. "Como los deportistas están acostumbrados a posar en eventos, al final lo ha hecho mejor que yo", decía entre risas.

La presentación del 'spot' les ha llevado a dejar por unos días su habitual vida tranquila para conceder algunas entrevistas. Helen, menos habituada a tantas cámaras, se desenvolvió con soltura y en un perfecto castellano en el que, curiosamente, queda un ligero acento portugués. Será por tantos años juntos. Y es que han pasado más de dos décadas desde que ella y el exfutbolista portugués se conocieron "en Barcelona, en el restaurante de un amigo".

Ahora, 23 años después, tienen tres hijas, Daniella de 20 años, Martina de casi 18, y Stella, de 15, y pueden presumir de mantener una de las relaciones más estables del mundo deportivo. ¿Cuál es el secreto? El apoyo y el respeto son claves, según destacan y "no dejar que se apague la pasión", dice Figo.

La modelo sueca y el deportista, llevan una vida discreta en Madrid. Tanto que apenas se dejan ver. "También salimos a cenar", dice Figo, que bromea con que se esconden. Solo les gusta la vida tranquila en la capital española. Allí viven con sus hijas, en una casa en el centro. La mayor se fue hace un tiempo a Londres, donde estudia Biomedicina. Según su padre "es duro" que se haya ido, "pero hace bien. Los padres no deberían estar siempre detrás de los hijos", reflexiona.

¿Qué quieren hacer sus otras dos hijas? Se sabe que la mediana ya ha hecho sus pinitos en la moda, un mundo que su madre conoce bien, pero no cree que por el momento vaya a ser su principal ocupación. "No creo que sea el camino que están buscando", replica Helen. "Están muy centradas en sus estudios y ahora eso es lo primero", asegura. Figo por su parte, confirma que Martina parece enfocada en seguir los pasos de su hermana y estudiar algo relacionado también con el mundo sanitario.

"Ahora que ya me hago mayor, estoy sumando puntos con ellas para que me cuiden en un futuro", bromea. Le preguntan al futbolista si se quedaron con las ganas de tener un hijo varón. El responde tajante que no. "Vivo como un rey en casa", comenta con una sonrisa y añade bromeando: "Aunque a veces tengo que salir a tomar el aire". Un aire que parece que seguirá siendo español por mucho tiempo, porque aquí se sienten en casa. "Mis tres hijas han nacido y crecido en España. Sus raíces están aquí. Además, tenemos la suerte de que nuestras familias vienen a visitarnos a menudo".