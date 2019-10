26 oct 2019

Hace tan solo unos días que Mediaset comunicó el sorprendente giro profesional que emprende Joaquín Prat, dejando 'El Programa de Ana Rosa' y situándose al frente de 'Cuatro al día'. Llega así a su fin el dúo compuesto por Ana Rosa Quintana y el periodista tras diez años trabajando juntos.

Ha sido en directo donde la que ha sido su jefa quiso dedicarle unas emotivas palabras de despedida. "Como no competimos en franja horaria, algunos de los que nos ven por las mañanas, luego que por las tardes se vengan a Cuatro", decía entre risas Joaquín Prat, antes de escuchar las palabras de Ana Rosa.

"Son 10 años, te vamos a echar mucho de menos. Pero también hay que decir que se va al piso de abajo", ha afirmado Ana Rosa Quintana con un tono de humor, aunque visiblemente emocionada por su marcha.

"Me desteto del pecho de Ana Rosa", respondía él. Será el 25 de noviembre cuando tome el relevo de Carme Chaparro, que se encargará de 'Mujeres al poder'. "Qué nervios. Intertaré ser honesto con el espectador, que es lo que hemos hecho durante tantos años. Y que la gente que forme parte de 'Cuatro al día' brille y poder aprovechar yo algunos de esos destellos que es lo que tú me has enseñado durante todos estos años. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Os voy a echar mucho de menos", ha declarado, llevándose el aplauso del público.