28 oct 2019

Hace una semana, Alba Carrillo recibía un tuit inesperado dentro de la casa de 'GH VIP 7': uno de Belén Esteban preguntándole si le parecía bien tener que atacar el concurso que ella hizo para justificar el suyo propio. Después de la bronca de Jorge Javier Vázquez (que puedes recordar aquí) a la modelo el pasado jueves en medio de ese ataque en el que no era ni capaz de hablar, parece haber recapacitado.

Tanto, que ha usado su blog para disculparse con la de Paracuellos del Jarama. "A Belén Esteban, a la que prometí una contestación por aquí: te pido disculpas si juzgué tu programa. Seguramente yo salga en cualquier momento y, por supuesto, no ganaré", eran sus palabras.

A continuación, le hacía una petición: "Yo siempre te he tenido mucho cariño y cuando trabajé contigo en 'Sálvame', sentí mucho tu apoyo y siempre me sentí protegida por ti. Por eso, me duele tanto que abuchees cuando contesto los domingos".

La colaboradora de 'Sálvame' no solo aceptaba las disculpas, sino que se comprometía a no abuchear más cuando aparecen los concursantes en pantalla, porque ella, que ha estado allí dentro, sabe que el ánimo es diferente y que puede afectar al concurso.

Alba aprovechaba esa ventana para pedir perdón también a su madre, que es a la que ha puesto en una tesitura muy complicada, ya que es la que la tiene que defender: "Te pido, mamá que no me vayas a defender más. Te agradezco tu esfuerzo y cariño, pero no quiero que te veas en situaciones complicadas por mi mal hacer. Lo siento". Lucía Pariente ya ha dejado claro que no le va a dar ese gusto y que seguirá defendiéndola desde plató.