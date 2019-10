28 oct 2019

Tras una semana de parón por la salud de su madre, Isabel Pantoja regresaba a las grabaciones de 'Idol Kids' y, esta mañana, atendía a los medios en la presentación del programa. A la tonadillera la hemos podido ver muy emocionada ante este nuevo proyecto en 'El programa de Ana Rosa', donde ha charlado con la presentadora.

Isabel ha hablado del apuro que le da tener que decir que no a los niños que se descartan, porque no pueden todos pasar el 'casting' que han realizado: "Es la primera vez que hago un programa así y me encanta. Pero veo un niño, que se asusta, empieza a llorar, a temblar... cómo le voy a dar un voto rojo, no puedo. No puedo soportar verlos llorar. Es superior a mí".

También he recordado lo pequeña que era la primera vez que se subió a un escenario: "Fue con 7 años en el Teatro San Fernando de Sevilla. Yo iba muy bien preparada, no iba a concursar. Me regalaron dos globos y al día siguiente al cole".

Y, por supuesto, no ha dudado en hablar de la mejoría de doña Ana, su madre, aunque se le hace duro tener que estar lejos de ella mientras rueda el 'talent' infantil. "Está mejor", reconocía antes de añadir: "Estoy deseando que llegue esta noche para estar en casa y verla y abrazarla".

Todo ha transcurrido dentro de la normalidad hasta que Ana Rosa, justo al despedirse, le ha dicho un "tenemos que hablar" que, por la cara de la tonadillera, no sabía a qué hacía referencia. Pero no debemos olvidar que la hija de Isabel, Chabelita, trabaja en 'El programa de Ana Rosa'. Y que en ese mismo plató insinuó que su madre tenía tanto poder en Mediaset como para ser una amenaza a su puesto y a su sueldo.