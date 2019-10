28 oct 2019

Compartir en google plus

La boda de Rafa Nadal y de María Francisca Perelló fue el acontecimiento de la semana. No hubo muchas fotografías, no hubo información al respecto. No hubo móviles y ni tan siquiera, hasta el momento, declaraciones de invitados. Solo información de Rosa Clará, autora de los trajes de la novia.

Después de tantos años de noviazgo, han pasado por el altar, sin Iglesia, pero con las bendiciones del señor obispo correspondiente.

Novia conocida, pero una perfecta desconocida para la mayoría. Siempre discreta, siempre en un segundo plano, dejando todo el protagonismo al campeón. El tenista ha sido tajante en ese sentido. Todo muy discreto, muy mallorquín.