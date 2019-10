28 oct 2019 sara corral

Mila Ximénez y Hugo Castejón protagonizaron las primeras semanas de 'reality' duros enfrentamientos. Las contantes peleas que acontecían dentro de la casa se hicieron tan insostenibles que acabaron con la expulsión del cantante. Lo que nadie sabía es que este tendría una segunda oportunidad.

A ritmo de uno de los temas del momento, Hugo recibía a Mila bailando mientras esta, atónita, se quedaba paralizada. "¿Que haces aquí?", le preguntaba la colaboradora de forma irónica. "He vuelto", sentenciaba él.

"Me portaré si tú te portas bien, ya sabes que puedes contar con un gran compañero que siempre te ha tenido una gran estima", continuaba diciendo Hugo, a lo que Mila contestaba: "Pues oye, no me ha importado verte...".

Desde plató, ninguno de los presentes daba crédito a lo que estaba pasando."He tenido enemigos peores, tu no me has humillado ni vejado", decía Mila. Palabras a las que Jordi González, el presentador, respondía diciendo: "Asombroso máster de cinismo".